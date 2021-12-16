Казанский «Рубин» проведет сборы в Турции

Первые сборы продлятся с 11 по 23 января. Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» уйдет в отпуск после завершения первой части сезона и вернется на поле только 11 января 2022 года. Команда соберется в турецком Белеке, где, по традиции, проведет три этапа сборов. Первые сборы продлятся с 11 по 23 января, вторые – с 27 января по 8 февраля, третье – с 12 по 24 февраля.

На сборах запланированы контрольные матчи. Так, 20 января запланирован матч против воронежского «Факела»; 23 января – с командой «Висла Плоцк» из Польши; 2 февраля – против «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.