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Здоровье16 декабря 2021 17:13

Кафе и рестораны Набережных Челнов будут закрыты в новогоднюю ночь

Все точки общепита города уже получили предписания
Инзиля ШАКИРОВА
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По словам главного санитарного врача, Все меры должны соблюдаться неукоснительно и в полном объеме.

По словам главного санитарного врача, Все меры должны соблюдаться неукоснительно и в полном объеме.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Точки общепита в Набережных Челнах получили от властей города предписания о недопустимости работать после 23:00 в новогоднюю ночь. Однако это решение может быть изменено, если эпидситуация улучшится, заявил журналистам главный санитарный врач татарстанского автограда Ильгизар Бариев.

Он также напомнил о том, что все сотрудники общепита должны быть вакцинированы от COVID-19 или иметь медотводы от прививки. В помещении должен быть запас средств защиты и антисептиков, а также стоять обеззараживатели воздуха. Заполняемость зала — не более 70%. Расстояние между столами — не менее 1,5 метра.

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