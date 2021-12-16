Елку установили в рамках городской благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу». Фото: Администрация Кировского и Московского районов Казани

16 декабря в администрации Московского и Кировского районов Казани появилась елка желаний, которую установили в рамках городской благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу». На дереве развесили письма-пожелания детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Исполнить желания и помочь ребятам может каждый до 28 декабря. Акция также проводится онлайн на странице района в социальной сети Инстаграм.