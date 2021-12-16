«Татаркино» подведет итоги года и анонсирует новые проекты

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24 декабря в казанском кинотеатре «Мир» учреждение культуры «Татаркино» подведет итоги и расскажет о планах на 2022 год.

Начало пресс-завтрака – 10:00. Представители СМИ приглашаются в кинокафе кинотеатра «Мир». Спикерами выступят директор учреждения культуры «Татаркино» Миляуша Айтуганова, директор студии веб-разработки и интернет-маркетинга «Марк Вебер» Рустем Биктагиров, а также режиссеры Амир Галиаскаров и Ильшат Рахимбай.

После встречи с журналистами состоится закрытый показ фильма «Мы – дети 41-го года». Картина снята по мотивам повести народного писателя Мухаммета Магдеева. Режиссер фильма – Амир Галиаскаров. Большая часть актеров – студенты и выпускники Казанского театрального училища. Это история о том, как во время войны 14-15-летние подростки учились в педагогическом училище. Фильм снят по государственной программе «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020 - 2023 годы)».