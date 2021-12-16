СУ СКР по Татарстану: казанец предложил женщине спасти ее сына от колонии за 5 миллионов рублей

Свою вину обвиняемый признал полностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казанца обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, весной 2020 года он пообещал знакомому при помощи связей договорится, чтобы сына его подруги не сажали в колонию за убийство. За свои услуги мужчина запросил пять миллионов рублей.

- В дальнейшем женщина передала приятелю несколькими частями 6,5 миллиона рублей. Из которых 3,5 миллиона он передал обвиняемому, а остальное оставил себе. Спустя несколько месяцев сын женщины был признан виновным в убийстве и приговорен к 8,5 годам лишения свободы. После этого женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.

Материалы в отношении второго участника преступной схемы выделены в отдельное производство.