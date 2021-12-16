16 декабря в Набережных Челнах откроются сразу три новогодних городка

Праздничные мероприятия в городе будут продолжаться вплоть до 13 января. Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 16 декабря, в Набережных Челнах откроются сразу три новогодних городках. Первый - в микрорайоне Бумажников в 16:00, остальные две - перед ДК "Энергетик" и на Шишкинском бульваре в 18:00. Горожан ждут праздничные программы.

Ранее мы публиковали полную программу праздничных мероприятий в татарстанском автограде на период до 13 января будущего года. Горожан ждут спектакли, хороводы, конкурсы, танцы, встречи с Дедом Морозом и, конечно, салют в новогоднюю ночь.