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Общество16 декабря 2021 12:45

16 декабря в Набережных Челнах откроются сразу три новогодних городка

Первый - в микрорайоне Бумажников
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Праздничные мероприятия в городе будут продолжаться вплоть до 13 января.

Праздничные мероприятия в городе будут продолжаться вплоть до 13 января.

Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 16 декабря, в Набережных Челнах откроются сразу три новогодних городках. Первый - в микрорайоне Бумажников в 16:00, остальные две - перед ДК "Энергетик" и на Шишкинском бульваре в 18:00. Горожан ждут праздничные программы.

Ранее мы публиковали полную программу праздничных мероприятий в татарстанском автограде на период до 13 января будущего года. Горожан ждут спектакли, хороводы, конкурсы, танцы, встречи с Дедом Морозом и, конечно, салют в новогоднюю ночь.