Казгордума рассматривает возможность расширения границ города

500 жителей Научного городка и так прописаны в городе еще с начала нулевых. Фото: Антон ПИКУС

Казанская городская Дума назначила слушания по вопросу расширения границ Казани. Это могут осуществить за счет Научного городка, в направлении Высокогорского района Татарстана.

На очередном заседании Думы отметили, что 500 жителей Научного городка еще с начала нулевых прописались в городе. Также они трудятся непосредственно в столице Татарстана.

Публичные слушания пройдут 20 января в 15:00 в управлении архитектуры и градостроительства.