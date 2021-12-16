Казгордума рассматривает возможность расширения границ города

500 жителей Научного городка и так прописаны в городе еще с начала нулевых.
Фото: Антон ПИКУС
Казанская городская Дума назначила слушания по вопросу расширения границ Казани. Это могут осуществить за счет Научного городка, в направлении Высокогорского района Татарстана.
На очередном заседании Думы отметили, что 500 жителей Научного городка еще с начала нулевых прописались в городе. Также они трудятся непосредственно в столице Татарстана.
Публичные слушания пройдут 20 января в 15:00 в управлении архитектуры и градостроительства.