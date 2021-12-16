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Общество16 декабря 2021 12:14

Казгордума рассматривает возможность расширения границ города

Это могут сделать за счёт Научного городка
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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500 жителей Научного городка и так прописаны в городе еще с начала нулевых.

500 жителей Научного городка и так прописаны в городе еще с начала нулевых.

Фото: Антон ПИКУС

Казанская городская Дума назначила слушания по вопросу расширения границ Казани. Это могут осуществить за счет Научного городка, в направлении Высокогорского района Татарстана.

На очередном заседании Думы отметили, что 500 жителей Научного городка еще с начала нулевых прописались в городе. Также они трудятся непосредственно в столице Татарстана.

Публичные слушания пройдут 20 января в 15:00 в управлении архитектуры и градостроительства.