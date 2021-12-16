При строительстве моста через Волгу в Лаишевском районе погиб рабочий

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 декабря, при проведении высотных работ на строящемся мосту через реку Волгу в Лаишевском районе погиб 47-летний рабочий. По предварительным данным, мужчина, занимавшийся нарезкой сетки настила конструкции, вышел за ограждение, где потерял равновесие и упал с высоты около 10 метров на землю. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ"

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.