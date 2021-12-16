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Происшествия16 декабря 2021 10:40

При строительстве моста через Волгу в Лаишевском районе погиб рабочий

По предварительным данным, мужчина упал с высоты около 10 метров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства произошедшего выясняются.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 декабря, при проведении высотных работ на строящемся мосту через реку Волгу в Лаишевском районе погиб 47-летний рабочий. По предварительным данным, мужчина, занимавшийся нарезкой сетки настила конструкции, вышел за ограждение, где потерял равновесие и упал с высоты около 10 метров на землю. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ"

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.