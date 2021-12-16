Сотрудники МЧС Татарстана спасли трех рыбаков на тонком льду Волги

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Днем в среду, 15 декабря, трое рыбаков оказались на льду реки Волга в районе села Ильинское без возможности дойти до берега. Под ногами мужчин начал трещать лед и разошлась трещина. Требовалась помощь спасателей.

- В ходе поисков сотрудники МЧС обнаружили троих рыбаков в темноте по сигналу фонарика на льду Волги в 1,5 км от берега и эвакуировали их на пристань города Тетюши, где передали сотрудникам полиции, - сообщает МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Мужчин могут привлечь к ответственности за выход на лед толщиной менее семи сантиметров, штраф за которых составляет до двух тысяч рублей.