COVID-19 подтвердился еще у 146 татарстанцев

Госпитализация накануне потребовалась 63 инфицированным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на четверг, 16 декабря, в Татарстане выявлено 41 280 случаев COVID-19, в том числе 146 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (104 человека). Госпитализация накануне потребовалась 63 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 34 198 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 359 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 245 600 человек, второй - 1 857 896.