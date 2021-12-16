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Здоровье16 декабря 2021 9:28

COVID-19 подтвердился еще у 146 татарстанцев

Один случай заражения завозной, остальные - контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Госпитализация накануне потребовалась 63 инфицированным.

Госпитализация накануне потребовалась 63 инфицированным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на четверг, 16 декабря, в Татарстане выявлено 41 280 случаев COVID-19, в том числе 146 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (104 человека). Госпитализация накануне потребовалась 63 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 34 198 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 359 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 245 600 человек, второй - 1 857 896.