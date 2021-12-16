Проезд в трамваях и троллейбусах Казани теперь можно оплатить с помощью мобильного приложения

Приложение связывается с датчиком в салоне транспорта по Bluetooth, выводит данные по маршруту трамвая или троллейбуса и предлагает оплатить проезд. Фото: пресс-служба "Метроэлектротранса"

С 16 декабря казанцы могут оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах при помощи мобильного приложения. В салонах общественного транспорта для этого установили специальные беспроводные датчики. Ни в одном другом городе России схожей системы пока нет.

Пассажиру достаточно скачать в телефон приложение «Казань Транспорт» и привязать к нему банковскую карту. Программа связывается с датчиком в салоне транспорта по Bluetooth, выводит данные по маршруту трамвая или троллейбуса и предлагает оплатить проезд. После списания средств со счета человек получает электронный билет.

После списания средств со счета пассажира приложение выдает электронный билет с номером подвижного состава и временем оплаты. Фото: пресс-служба "Метроэлектротранса"

В дальнейшем в электротранспорте городе появятся специальные QR-коды, по которым тоже можно будет заплатить за проезд. Систему намерены ввести и в метро, сообщает «Метроэлектротранс».