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Общество16 декабря 2021 8:22

В 2022 году все районы Чувашии станут муниципальными округами

В настоящее время идет преобразование двух районов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Данная инициатива реализуется в республике для устранения двоевластия и дублирования полномочий местного значения. Фото: glava.cap.ru

Данная инициатива реализуется в республике для устранения двоевластия и дублирования полномочий местного значения. Фото: glava.cap.ru

До конца 2022 года все районы Чувашии получат статус одноименных округов. В настоящее время идет перенос Красноармейского и Шумерлинского районов в Красночетайский и Шумерлинский муниципальные округа, заявил глава республики Олег Николаев на внеочередном съезде совета муниципальных образований региона.

Данная инициатива реализуется в Чувашии для устранения двоевластия и дублирования полномочий местного значения. Также таким образом власти региона хотят поднять зарплату работников муниципалитетов.