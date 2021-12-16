В 2022 году все районы Чувашии станут муниципальными округами

Данная инициатива реализуется в республике для устранения двоевластия и дублирования полномочий местного значения. Фото: glava.cap.ru

До конца 2022 года все районы Чувашии получат статус одноименных округов. В настоящее время идет перенос Красноармейского и Шумерлинского районов в Красночетайский и Шумерлинский муниципальные округа, заявил глава республики Олег Николаев на внеочередном съезде совета муниципальных образований региона.

Данная инициатива реализуется в Чувашии для устранения двоевластия и дублирования полномочий местного значения. Также таким образом власти региона хотят поднять зарплату работников муниципалитетов.