После смертельного ДТП в Актанышском районе возбуждено уголовное дело

Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве. Фото: прокуратура Татарстана

После ДТП с четырьмя погибшими на трассе М7, произошедшем 15 декабря, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". С соответствующим требованием ранее выступила прокуратура Актанышского района.

- Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве, - сообщают правоохранители.

Напомним, около 15:30 15 декабря на 1132 километра трассы М7 столкнулись Chevrolet и Volvo в составе полуприцепа. По предварительным данным, 23-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где и произошла авария. Предполагаемый виновник ДТП, а также трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте.