Более 200 человек были эвакуированы из гипермаркета в Набережных Челнах

Инцидент произошел на Набережночелнинском проспекте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 декабря в 19:50 в экстренные службы поступило сообщение о подозрительном пакете темного цвета, оставленном в тележке одного из гипермаркетов Набережных Челнов. На Набережночелнинский проспект оперативно выехали бригады пожарные расчеты, медики и полицейские. Из объекта эвакуировали 220 посетителей и 15 сотрудников.

В пакете оказалась мужская спецодежда. Предположительно, ее оставил кто-то из посетителей, сообщают «Челнинские известия».