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Общество16 декабря 2021 7:03

Более 200 человек были эвакуированы из гипермаркета в Набережных Челнах

В одной из металлических тележек в здании нашли подозрительный пакет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Инцидент произошел на Набережночелнинском проспекте.

Инцидент произошел на Набережночелнинском проспекте.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 декабря в 19:50 в экстренные службы поступило сообщение о подозрительном пакете темного цвета, оставленном в тележке одного из гипермаркетов Набережных Челнов. На Набережночелнинский проспект оперативно выехали бригады пожарные расчеты, медики и полицейские. Из объекта эвакуировали 220 посетителей и 15 сотрудников.

В пакете оказалась мужская спецодежда. Предположительно, ее оставил кто-то из посетителей, сообщают «Челнинские известия».