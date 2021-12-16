В Ульяновске начали установку стелы «Город трудовой доблести»

Локация стелы у вокзала выбрана неслучайно: железная дорога всегда являлась стратегически важным объектом для региона. Фото: ulmeria.ru

Перед железнодорожным вокзалом Ульяновск-Центральный в Железнодорожном районе города начался монтаж стелы «Город трудовой доблести». Локация для объекта подразумевается как «входные ворота» в город.

Железная дорога всегда являлась стратегически важным объектом для региона. Ульяновск стал одним из центров эвакуации людей в период Великой Отечественной войны. Также в свое время город назначали пунктом эвакуации целых 15 предприятий.

Объект станет постоянным напоминанием истории подвига тружеников тыла и промышленных предприятий города в военное время, сообщает пресс-служба городской мэрии.