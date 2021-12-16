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Общество16 декабря 2021 6:29

Спорткомплекс для лиц с ОВЗ в Казани готов на 90%

Объект возводится на улице Серова
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Новое здание планируют задействовать как спортплощадку для подготовки к Паралимпиаде. Фото: kzn.ru

Новое здание планируют задействовать как спортплощадку для подготовки к Паралимпиаде. Фото: kzn.ru

Строительство спорткомплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Казани перешло на завершающую стадию. В настоящее время работы выполнены на 90%. Рабочие приступили к установке дверей, сантехники и электрооборудования. Также в здании укладывают плитку и паркет, сообщают власти города.

Новый спорткомплекс на улице Серова планируют задействовать как спортплощадку для подготовки к Паралимпиаде. На первом этаже здания будут организованы тренировки секций по баскетболу, волейболу, фехтованию, бочче и борьбе. Также здесь оборудуют душевые, сауну, раздевалки, ресепшен и пункт охраны.

Зал на втором этаже оснастят оборудованием для электрической мышечной стимуляции. Помимо этого, будут работать кардиозона, массажный кабинет и силовые тренажеры.

Напомним, работу над проектом спорткомплекса запустили летом 2021 года.