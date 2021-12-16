Старшеклассники Марий Эл могут не ходить в школу при температуре ниже -30 градусов

Родителей, решивших не пускать своих детей в школу из-за сильного холода, попросили уведомить об этом классных руководителей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Школьникам Марий Эл сообщили, при каких морозах они могут не ходить на занятия. Так, ученикам начальных классов рекомендовано оставаться дома при температуре воздуха от -25 градусов и ниже, ученикам 5-8 классов - от -28 градусов и ниже, а старшеклассникам - от -30 градусов, сообщает Управление образования города.

Объявление сделали после прогноза местных синоптиков о предстоящем резком похолодании. Уже 21 и 22 декабря температура воздуха может опуститься до -35. Родителей, которые решат не пускать своих детей в школу из-за сильного холода, попросили уведомить об этом классных руководителей заранее.