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Происшествия16 декабря 2021 5:19

Стали известны подробности ДТП с четырьмя погибшими в Татарстане

В Chevrolet , которое после столкновения с грузиком, превратилось в груду металла находились жители Уфы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла около 15:30 15 декабря на на 1132 километре трассы М7.

Авария произошла около 15:30 15 декабря на на 1132 километре трассы М7.

Фото: прокуратура Татарстана

Стало известно, что предполагаемой причиной смертельного ДТП на 1132 километра трассы М7, которое произошло около 15:30 15 декабря, могло стать то, что водитель Chevrolet не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком Volvo в составе полуприцепа.

В легковушке, которая после аварии буквально превратилась в груду металла, находились жители Уфы. Все они - 23-летний водитель и трое пассажиров 26-и, 22-х и 54-х лет - от полученных травм скончались на месте, сообщает МВД Татарстана.