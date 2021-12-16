В Татарстане произошла массовая авария с одним погибшим и пятью пострадавшими

От полученных травм на месте скончался 49-летний водитель одной из иномарок. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 17:40 в среду, 15 декабря, на втором километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск произошла массовая авария с участие автомобилей KIA, Scania в составе полуприцепа, Volkswagen, Mitsubishi, «ВАЗ-2105».. По предварительным данным, 29-летний водитель первой легковушки не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком, который от удара также выехал на встречку и врезался в две другие иномарки.

После в полуприцеп большегруза врезалась отечественная легковушка.

Mitsubishi съехал в кювет. 49-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Еще пять человек: водители автомобилей KIA и Volkswagen, а также два пассажира Volkswagen и пассажир «ВАЗа» с различными травмами были госпитализированы.

- Водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составил 12 лет, в течение двух календарных лет к адм. ответственности за нарушения ПДД в РФ не привлекался, - сообщает МВД Татарстана.