УНИКС разгромил действующего чемпиона Единой лиги ВТБ ЦСКА со счетом 88:67

Несомненным лидером встречи среди игроков стал игрок УНИКСа Марио Хезонья. Фото: unics.ru

15 декабря в Москве состоялась встреча УНИКСа с местным ЦСКА. Гостям удалось сокрушить соперника в Евролиге. Действующий чемпион Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел поражение с финальным счетом 88:67.

Во время всего матча лидерство оставалось за УНИКСом. Так, во второй четверти ЦСКА смог заработать только семь очков. Победа УНИКСа была предрешена уже тогда.

А на старте последних десяти минут отрыв гостей составлял 25 очков. ЦСКА не смог ликвидировать это отставание, подарив противнику выход в лидеры турнирной таблицы.

Несомненным лидером встречи из команды-победителя стал Марио Хезонья, реализовавший свой первый дабл-дабл в Евролиге с 18 очками и 10 подборами. Также выделились Айзейя Кэнаан с 16 очками и О Джей Мэйо с 14 очками.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высоко оценил позицию защиты своих подопечных. Он признался, что обыграть ЦСКА в Москве - дорогого стоит. Также Перасович отметил, что команда показала отличный процент реализации трехочковых бросков – целых 60%. В многом именно это определило финальные цифры на табло.