Казанский блогер сняла на видео, как "конь" на улице Баумана требовал денег у туристов

После высказанного замечания молодой человек в ростовом костюме показал непристойный жест.

В соцсетях распространился ролик, на котором наглый аниматор в ростовом костюме коня шел за туристами на улице Баумана в Казани, требуя денег. Автором видео выступила местный блогер Лейла Лерон-Бахмутова.

Она утверждает, женщина с ребенком, которых преследовал аниматор, приехали в города из сельской местности. Они сфотографировали с "конем", не предполагая, что за это придется заплатить. Туристка пыталась объяснить, что удалила файл, но парень в костюме утверждал, что фото сохранилось в "корзине" телефона.

После замечания блогера по поводу хамского поведения аниматор показал непристойный жест.

- Мэрия бездействует, районная администрация полностью забила на эту ситуацию, - подписала Лейла видео, которое выложила на своей странице в социальной сети.