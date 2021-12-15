В Казани пройдут соревнования по синхронному плаванию на Кубок Светланы Ромашиной

Соревнования пройдут без зрителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 17 по 19 декабря в Казани состоятся Международные соревнования по синхронному плаванию на Кубок Олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной. Выступления пройдут в спортивном комплексе «Буревестник» без зрителей.

В соревнованиях примут участие представители России, Сербии, Турции, Узбекистана, Чехии и других стран. Общее количество участников составит порядка 250 спортсменов в возрасте 13-15 лет и смешанные дуэты до 13 лет из 15 регионов России, сообщает пресс-служба Федерации синхронного плавания России.