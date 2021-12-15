Госсовет Татарстана ждет подписания Путиным закона о региональной власти

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В Госсовете Татарстана прокомментировали принятие Госдумой закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Парламентарии республики ждут, когда документ подпишет Президент России Владимир Путин. После этого они собираются составить "дорожную карту", "где в соответствии с нормативно-правовыми актами страны будет организована работа и в Республике Татарстан, и во всех субъектах", сообщает "Коммерсантъ".

Глава парламентского комитета по госстроительству Альберт Хабибулин не объяснил, что именно будет представлять из себя "дорожная карта", но заметил, что отклонений от федерального закона в ней быть не может.