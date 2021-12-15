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Общество15 декабря 2021 14:10

Меделеевск и Гуанъюань, Лениногорск и Пэнчжоу стали городами-побратимами

Татарстан и провинция Сычуань подписали ряд новых документов о сотрудничестве
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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КФУ в свою очередь договорился о сотрудничестве с китайским Юго-западным нефтяным университетом и школой при Втором Пекинском институте иностранных языков. Фото: пресс-служба президента Татарстана

КФУ в свою очередь договорился о сотрудничестве с китайским Юго-западным нефтяным университетом и школой при Втором Пекинском институте иностранных языков. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В среду, 15 декабря, исполнилось пять лет с того дня, как Татарстан и провинция Сычуань стали побратимами. В связи с этим во время соответствующего форума был подписан ряд новых документов о сотрудничестве.

Так, Менделеевск и Гуанъюань, Лениногорск и Пэнчжоу стали городами-побратимами, а КФУ договорился о сотрудничестве с китайским Юго-западным нефтяным университетом и школой при Втором Пекинском институте иностранных языков.