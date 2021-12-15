Меделеевск и Гуанъюань, Лениногорск и Пэнчжоу стали городами-побратимами

КФУ в свою очередь договорился о сотрудничестве с китайским Юго-западным нефтяным университетом и школой при Втором Пекинском институте иностранных языков. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В среду, 15 декабря, исполнилось пять лет с того дня, как Татарстан и провинция Сычуань стали побратимами. В связи с этим во время соответствующего форума был подписан ряд новых документов о сотрудничестве.

Так, Менделеевск и Гуанъюань, Лениногорск и Пэнчжоу стали городами-побратимами, а КФУ договорился о сотрудничестве с китайским Юго-западным нефтяным университетом и школой при Втором Пекинском институте иностранных языков.