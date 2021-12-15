В КФУ рассказали, при каких условиях стоит покупать живую елку на Новый год

На время праздников елку лучше закопать во влажную землю, не нужно много поливать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты Казанского федерального университета заметили, что в последнее годы у людей и экологов изменилось отношение к покупке живой новогодней елки. По их мнению, если дерево выращено в специальном питомнике и будет утилизировано после использования, то его можно приобрести.

- Я сама много лет ставила искусственные елки. Но в последние годы перешла на маленькие хвойные деревья, которые продаются в горшочках даже в супермаркетах. Стараюсь сохранить такое деревце до лета и высаживать во дворе или на даче. Это самый лучший вариант, – замечает доцент кафедры почвоведения Института экологии и природопользования Мария Кожевникова.

Она замечает, что на время праздников елку лучше закопать во влажную землю, не нужно много поливать. После выходных ее стоит поставить в прохладный уголок, если весной дерево планируется пересадить.

Напомним, в Казани работают 28 елочных базаров. Они расположены во всех районах города.