Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 11:32

В Татарстане разработают программу для решения проблемы кадрового дефицита

Особенно остро нехватка работников ощущается в сфере машиностроения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Соответствующее заявление на заседании местного совета безопасности сделал Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Соответствующее заявление на заседании местного совета безопасности сделал Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Татарстане разработают детальную программу для решения проблемы кадрового дефицита. Это одна из важнейших тем для региона, заявил на заседании местного совета безопасности президент республики Рустам Минниханов.

Он заметил, что число рабочих мест на предприятиях сокращается, но кадровый голод растет, потому что молодежь получает крайне низкий уровень квалификации или совсем не готова работать на производстве. Особенно остро нехватка сотрудников ощущается в сфере машиностроения