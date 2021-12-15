В Татарстане разработают программу для решения проблемы кадрового дефицита

Соответствующее заявление на заседании местного совета безопасности сделал Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Татарстане разработают детальную программу для решения проблемы кадрового дефицита. Это одна из важнейших тем для региона, заявил на заседании местного совета безопасности президент республики Рустам Минниханов.

Он заметил, что число рабочих мест на предприятиях сокращается, но кадровый голод растет, потому что молодежь получает крайне низкий уровень квалификации или совсем не готова работать на производстве. Особенно остро нехватка сотрудников ощущается в сфере машиностроения