В соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах установят дизайнерские витражи

В начале 2022 года планируется завершить кирпичную кладку наружных стен. Фото: администрация города Набережные Челны

Стало известно, что в соборной мечети «Джамиг», строящейся в Набережных Челнах, установят дизайнерские витражи. Сейчас архитекторы, с которыми уже имеется договоренность, прорабатывают возможные варианты узоров из цветного стекла, сообщают chelny.biz.

Отметим, что строители приступают к сооружению двух больших минаретов мечети, два малых купола к которым уже заказаны. В начале 2022 года планируется завершить кирпичную кладку наружных стен.

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