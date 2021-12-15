Электрогирлянда – 69 рублей, тостер – 399 рублей: «Галамарт» приходит в Зеленодольск!

Фото: предоставлено пресс-службой

18 и 19 декабря в Зеленодольске состоится праздничное открытие первого в городе народного магазина «Галамарт», в котором можно найти любые товары для дома по доступным ценам. Два дня здесь будут действовать ШОК-цены, а также будет возможность получить отличные подарки от магазина! Адрес: г. Зеленодольск, Комсомольская улица, 10, ТЦ «Дом Мебели».

В субботу и воскресенье электрическая гирлянда будет стоить всего 69 рублей, швабра или 3 кг стирального порошка BiMAX – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, литая сковорода – 299 рублей, тостер – 399 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой

Кроме того, 19 декабря можно будет получить подарки от народного магазина (условие – покупка от 500 рублей 18 и 19 декабря). Среди них – сертификаты на 3 000, 5 000, 10 000 рублей и многое другое. Кому они достанутся – узнаем в 18.00 в онлайн-трансляции в группе ВКонтакте.

Фото: предоставлено пресс-службой

Также при покупке от 500 рублей 18-19 декабря вы можете заполнить специальный купон, и у вас будет шанс принять участие в супервыгодном забеге «Купи на 500 рублей – унеси на 100 000 рублей». За одну минуту набирайте столько товара, сколько сможете, и забирайте домой – совершенно бесплатно! Забег стартует 19 декабря в 18.00.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране, а миллионы довольных покупателей говорят сами за себя. Здесь есть любые товары для дома и для скорого праздника по самым доступным ценам: бытовая техника, посуда, игрушки, гаджеты, карнавальные аксессуары, украшения и сувениры. Также в народном магазине каждый день действуют очень выгодные акции, скидки и распродажи, чтобы шопинг всегда приносил только удовольствие.

Адрес: г. Зеленодольск, Комсомольская улица, 10, ТЦ «Дом Мебели».

Часы работы: 09.00-20.00

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