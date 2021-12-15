Новый год-2022 в Ульяновске: как в праздники будет работать общественный транспорт

После салюта 31 декабря в 01:20 к остановкам «Драмтеатр» и «ДК Губернаторский» подадут восемь трамваев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На время новогодних праздников - с 31 декабря до 9 января - общественный транспорт Ульяновска перейдет в специальный режим работы. Так, в последний день года автобусы, трамваи и троллейбусу будут курсировать с 06:00 до 00:00, а с 1 по 9 января 2022 года - по графику выходного дня, сообщили на заседании оперштаба области.

После салюта 31 декабря в 01:20 к остановкам «Драмтеатр» и «ДК Губернаторский» подадут восемь трамваев №№22 и 4, четыре из которых поедут в сторону Ленинского района, четыре – в сторону Засвияжского и Железнодорожного районов.

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, после служб в храмах общественный транспорт города будет работать до 02:30 ночи.