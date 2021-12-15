В Татарстане подтвердился еще 161 случай COVID-19

С начала пандемии вирусом заразились 41 134 местных жителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане продолжает снижаться число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19. Если еще неделю назад вирус подтверждался более чем у 190 человек в сутки, то сейчас это число составляет уже чуть более 160.

По данным на среду, 15 декабря, инфекцию выявили у 41 134 жителей республики, в том числе у 161 - за минувшие сутки. Лидерами по числу зараженных продолжают оставаться Казань (83 человека накануне) и Набережные Челны (25).

- 68 человек госпитализированы, 93 получают лечение на дому, - говорят в Минздраве региона о последних инфицированных.

На сегодняшний день 34 183 ранее заболевших COVID-19 татарстанца выздоровели, 1 353 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в республике сделали 2 238 566 человек, второй - 1 857 896.

Напомним, ранее президент региона Рустам Минниханов заявлял, что на фоне улучшения эпидобстановки с коронавирусом, в Татарстане отмечается рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

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