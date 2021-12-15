В подвале одного из казанских домов был обнаружен енот

Для поимки животного применили специальные перчатки, чтобы избежать его укусов. Фото: Государственный комитет Татарстана по биологическим ресурсам

Накануне в Госкомитет Татарстана по биоресурсам позвонил казанец, сообщивший о том, что в подвале одного из домов жилого комплекса «Солнечный город» прячется енотовидная собака. Специалисты ведомства выехали по указанному адресу и, надев специальные перчатки, поймали напуганное животное.

Хищника передали в лечебную станцию по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных. Его жизни ничего не угрожает.