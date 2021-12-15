В Казани покажут режиссерский дебют Александра Петрова

21 декабря казанский кинотеатр «Мир» присоединятся ко Всероссийской акции «День короткометражного кино-2021». Начало – 18:00, продолжительность показа – 79 минут.

Казанским зрителям покажут картину «Ку-Ку» от семейного режиссерского дуэта Анны Озар и Павла Емелина. В главных роля - Юрий Чурсин, Анна Слю, Юлия Ауг, Алексей Онежен, Олеся Железняк, Яна Сексте. За 24 минуты в картине рассказана история подростка Жоры, который живет с бабушкой и только иногда видит родителей. Дело в том, что он аутист, а родители - очень занятые люди. Получится ли из всего этого построить настоящую семью?

«Уличное освещение» режиссера и сценариста Владислава Иконникова – еще одна остросоциальная короткометражка, которую можно будет увидеть в этот вечер. За 25 минут зрители погрузятся в мир Митрофана - взрослого человека с синдромом Дауна, который живет один в родительской квартире. Его любит весь дом — от мужиков, играющих в шахматы, до детей. Для них он супергерой, управляющий светом во всем городе. Митрофан работает в диспетчерской, где ежедневно включает и выключает уличный свет. Его график необычайно точен: он подходит к остановке — подъезжает трамвай, возвращается домой — его встречает дворовая собака Пепси. Но однажды привычный мир рушится. Сможет ли Митрофан заново обрести смысл жизни?

Завершит альманах короткометражка «Ангел» (18+) – это режиссерский дебют популярного актера Александра Петрова. Главную роль сыграл сам Александр Петров, также в картине задействованы Иван Янковский, Полина Ауг и другие. Хронометраж картины - 15 минут. По сюжету, никому не известный актер Леха работает аниматором и не видит шансов стать успешным. Леха не понимает, чем он хуже известного актера многих нашумевших фильмов. В полном отчаянии он замечает на крыше дома девушку и спасает ее от прыжка, не подозревая, что позже это подарит ему тот самый шанс найти свой путь в большом кино.

Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, в самый короткий день в году, с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на различных площадках: в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и т.д. Россия впервые присоединились к международной акции в 2014-м году по инициативе молодежного центра Союза кинематографистов России.

В 2019-2020 гг. проект был поддержан Фондом президентских грантов, что способствовало росту масштаба проекта – некоммерческие показы прошли более чем на 1200 площадках, в 69 регионах и 230 городе России, новые российские фильмы увидели в 29 странах. Мероприятия посетило более 220 000 зрителей. Акция проводится по всей России и за рубежом, делая работы молодых кинематографистов доступными для российских и иностранных граждан.