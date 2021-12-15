Депутат попросила Минниханова отменить QR-коды в общественном транспорте Татарстана

По словам народного избранника, снижение пассажиропотока из-за последних антиковидных мер приведет к банкротству перевозчиков. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Депутат Госсовета Татарстана Татьяна Гурьева обратилась к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой отменить систему QR-кодов в общественном транспорте. По ее словам, такая антиковидная мера "не решает ни одной проблемы, в том числе, ограничения распространения коронавирусной инфекции". Кроме того, снижение пассажиропотока ведет к банкротству перевозчиков.

- Считаю, если в бюджете есть деньги и государство заботится о здоровье граждан, то тогда, в этом случае, целесообразнее приобрести респираторы с высокой степенью защиты и раздать их пассажирам общественного транспорта. Это будет реальной защитой от распространения коронавирусной инфекции, - пишет Гурьева.

Напомним, накануне перевозчики Казани написали коллективное обращение к Минниханову с просьбой выделить им обещанные в случае снижения пассажиропотока из-за введения QR-кодов до отмены антиковидных мер.