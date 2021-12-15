В 2022 году в Марий Эл обновят 17 участков дорог

Самый длинный участок, подлежащий обновлению, – между деревней Нурумбал и селом Ронга на трассе Ургакш – Ронга – Морки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году в Марий Эл планируется отремонтировать 17 дорог общей протяженностью 208,2 километра. Самый длинный участок, подлежащий обновлению, находится между деревней Нурумбал и селом Ронга на трассе Ургакш – Ронга – Морки (22,3 километра).

В Йошкар-Оле ремонт проведут на участках протяженностью 4,4 километра. Среди прочих, обновят дороги на улицах Анциферова, Кремлевской, Лебедева, Осипенко и Чехова. Также работы коснутся улиц в Оршанке, Медведово и Советском, сообщает Миндортранс республики.