В театре «Мастеровые» в Набережных Челнах начались отделочные работы

Театр будет вмещать 492 зрителя, второй зал будет рассчитан на 100 посадочных мест. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах продолжается возведение здания русского драматического театра «Мастеровые». В настоящее время на объекте завершаются общестроительные работы. Специалисты приступили к отделке здания.

Вместе с тем, на объекте продолжает герметизация и установка системы вентиляции. Здание будет выполнено в стиле хай-тек. Помимо административных и служебных помещений, в театре будут предусмотрены выставочный зал, кафе, фотомастерская, детская комната, студия звукозаписи, архив и видеотека.

«Мастеровые» - единственный театр в России, который строится в 2021 году. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Объект должны ввести в эксплуатацию в августе 2022 года, сообщает пресс-служба городской администрации.