Работники культуры Татарстана в среднем получают 37,8 тысяч рублей

Всего в сфере культуры работает 22,8 тысяч человек. Фото: prav.tatarstan.ru

На заседании Госсовета Татарстана по образованию, науке, культуры и национальным вопросам Министр культуры Ирада Аюпова рассказала, что средняя зарплата работников культуры в регионе - 37,8 тысяч рублей.

Всего в сфере культуры работает 22,8 тысяч человек, из них четверть составляют мужчины. Большая часть сотрудников - 68% старше 40 лет. Меньше всего людей до 25 лет, их всего 5% от общего числа работников. При этом данный показатель ежегодно уменьшается.