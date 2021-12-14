Казанский «Ак Барс» продлил контракт с голкипером Тимуром Биляловым

В сезоне 2019/20 голкипер установил рекордную «сухую» серию чемпионатов КХЛ и России. Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с голкипером Тимуром Биляловым. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2023/24.

Тимур проводит в «Ак Барсе» 6-й сезон: он отыграл за команду 106 матчей, одержал 64 победы, в 16 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. В сезоне 2019/20 голкипер установил рекордную «сухую» серию чемпионатов КХЛ и России, продолжительностью 316 минут и 9 секунд. По итогам турнира Билялова признали лучшим вратарём лиги.