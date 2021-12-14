Губернатор Ульяновска открыл благотворительную акцию «Ёлка желаний»

Алексей Русских призывал все муниципальные образования открыть подобные благотворительные акции в районах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Ульяновска Алексей Русских дал старт традиционной благотворительной акции «Ёлка желаний». Проект направлен на поддержку детей из опекунских семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Правительства Ульяновска.

- Близится Новый год, мы приготовили для наших маленьких ульяновцев более семи тысяч подарков, но этого мало. Я призываю всех неравнодушных людей, всех благотворителей принять участие в этой акции и сделать её еще более щедрой и богатой. Призываю все муниципальные образования открыть подобные благотворительные акции в районах. Хочу, чтобы каждый ребенок Ульяновской области получил свой подарок, и всё у него было хорошо, - отметил Алексей Русских.

В акции могут принять участие дети в возрасте от 3 до 14 лет включительно, проживающие на территории Ульяновской области.

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