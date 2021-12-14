Ночью улицы Казани от снега будут убирать 247 машин

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь с 14 на 15 декабря в очистке улиц Казани от снега задействуют 48 дорожных рабочих и 247 единиц спецтехники, в том числе 83 комбинированные дорожные машины (КДМ), 67 тракторных щеток, 39 самосвалов, 31 фронтальный погрузчик, 8 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать уборке осадков.

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