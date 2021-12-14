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Общество14 декабря 2021 16:04

Ночью улицы Казани от снега будут убирать 247 машин

Также будет задействовано 48 рабочих
Инзиля ШАКИРОВА
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Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь с 14 на 15 декабря в очистке улиц Казани от снега задействуют 48 дорожных рабочих и 247 единиц спецтехники, в том числе 83 комбинированные дорожные машины (КДМ), 67 тракторных щеток, 39 самосвалов, 31 фронтальный погрузчик, 8 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать уборке осадков.

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