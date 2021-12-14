В Набережных Челнах хирурги спасли ребенка, проглотившего 40 магнитов-шариков

Медики просят родителей не покупать любопытным детям игрушки с мелкими деталями. Фото: @kdmc_chelny

В Камский детский медицинский центр был доставлен ребенок, который проглотил 40 магнитов-шариков. Хирурги успешно провели эндоскопическую операцию и извлекли инородные предметы из желудка маленького пациента, который в скором времени был выписан.

Ранее медики также спасли девочку, проглотившую 13 магнитных шариков, которые притянулись друг к другу и образовали кольцо вокруг кишечника.

Фото: @kdmc_chelny

- Опасность состоит в том, что на ткань, которая попала между шариками, идет очень большое давление. При таком раскладе могут образовываться дырки в стенках кишечника, а содержимое кишечника выйти в полость между внутренними органами живота. Это, в свою очередь, ведет к перитониту, то есть к серьезному воспалительному процессу. Потеря времени может грозить ребенку жизни. Поэтому очень важно в первые часы приехать в стационар для извлечения инородного тела, - отметил врач-хирург КДМЦ Дамир Хузин.