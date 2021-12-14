«Нижнекамскнефтехим» и СИБУР проводят в подшефных школах Нижнекамска акцию «Пластик, сдавайся!!!»

Фото: предоставлено пресс-службой

«Пластик, сдавайся!!!» - под такими названием в 5-ти подшефных школах ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в Колледже нефтехимии и нефтепереработки объявлена итоговая новогодняя акция по сбору пластиковых бутылок в фандоматы. Закончи год – осознанно! Внеси свой вклад в заботу об экологии – сдай пластик на переработку! Такие призывы звучат в ходе акции. В этот раз Дед Мороз с планеты Устойчивого развития дарит детям особые подарки за самое большое количество сданных бутылок.

Фото: предоставлено пресс-службой

Победителей личного первенства от компании СИБУР ждут следующие призы:

1 место – мультикубик Cinemod,

2 место – Умная колонка Яндекс

3 место – беспроводные наушники JBL

Начиная с сентября ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с компанией СИБУР реализуют совместные мероприятия в области экономики замкнутого цикла, в том числе и в подшефных школах. В частности, одним из направлений является развитие вторичной переработки пластика. «Нижнекамскнефтехим» в этом году запустил пилотный проект по установке фандоматов для сбора использованной пластиковой упаковки. Первые устройства установили в шести подшефных учебных заведениях, еще два фандомата появились на территории промышленной зоны.

Фото: предоставлено пресс-службой

Благодаря участию СИБУРа собранный пластик будет передаваться на вторичную переработку, после чего подготовленное вторичное сырье отправится на предприятие «ПОЛИЭФ» в Башкирии для производства «зеленой» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET. Из этого экологичного материала с содержанием вторсырья можно будет произвести новые бутылки, товары народного потребления и упаковку для них. За счет использования переработанного пластика, такая продукция будет иметь меньший углеродный след по сравнению с изделиями из первичного сырья.

В ходе акции «Пластик, сдавайся!» школьники будут соревноваться по сдаче пластиковых бутылок на переработку и получать за это призы. Итоги будут подведены в декабре.