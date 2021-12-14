Татарстанец через суд возместил затраты на прохождение КТ во время коронавируса

В частную медклинику мужчина обратился после того, как ему отказали в государственной. Фото: Александр БОЙКО

Житель Набережных Челнов через суд возместит затраты на прохождение компьютерной томографии, на которую его направил врач поликлиники №6. За процедуру, которую мужчине должны были провести бесплатно, он ранее заплатил 6,2 тысячи рублей.

В суде горожанин рассказал, что в декабре 2020 года обратился в медучреждение с жалобами на высокую температуру, кашель, насморк и ломоту в теле. Врач назначил лечение, но оно не помогло. У мужчины появились озноб, затрудненное дыхание. одышка и быстрая утомляемость. Во время повторного приема медик выписал пациенту направление на КТ, но не указан учреждение, где его можно сделать.

После того, как мужчине отказали в КТ в КДЦ «Авиценна», он обратился в частную клинику. После у горожанина подтвердился коронавирус, вылечив который он решил возместить затраты, сообщает прокуратура города.