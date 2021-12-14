В 2021 году на благоустройство дворов Татарстана потрачено 8 миллиардов рублей

На эти деньги, среди прочего, обустроили асфальтное покрытие и тротуары, а также установили фонари. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала 2021 года на благоустройство 1 078 дворов Татарстана было направлено восемь миллиардов рублей. На эти средства среди прочего было обустроено более двух миллионов квадратных метров асфальтового покрытия и 514 километров тротуаров, а также установлено порядка шести тысяч опор освещения, заявил в ходе брифинга 14 декабря глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Министр заметил, что за период реализации программы «Наш двор» обновленные дворовые территории получат порядка двух миллионов жителей региона.