Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 13:15

В 2021 году на благоустройство дворов Татарстана потрачено 8 миллиардов рублей

Работы провели на 1 078 дворовых территориях
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На эти деньги, среди прочего, обустроили асфальтное покрытие и тротуары, а также установили фонари.

На эти деньги, среди прочего, обустроили асфальтное покрытие и тротуары, а также установили фонари.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала 2021 года на благоустройство 1 078 дворов Татарстана было направлено восемь миллиардов рублей. На эти средства среди прочего было обустроено более двух миллионов квадратных метров асфальтового покрытия и 514 километров тротуаров, а также установлено порядка шести тысяч опор освещения, заявил в ходе брифинга 14 декабря глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Министр заметил, что за период реализации программы «Наш двор» обновленные дворовые территории получат порядка двух миллионов жителей региона.