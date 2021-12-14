Казанцам проведут экскурсию по территории будущего Спортивного парка

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Фото: Антон ПИКУС

В воскресенье, 19 декабря, в Казани состоится экскурсия по территории будущего Спортивного парка. Авторы концепции создания общественного пространства расскажут горожанам о том, как преобразится территория и какие зоны на ней появятся уже в 2022 году. Участники мероприятия смогут изучить генплан объекта и задать свои вопросы специалистам.

Экскурсия начнется в 11:00 с площадки между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться по ссылке.