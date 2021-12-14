Татарстанцы тратят на кофе более трех тысяч рублей в месяц

Больше татарстанцев на данный напиток тратят только жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что татарстанцы ежемесячно тратят на покупку кофе более трех тысяч рублей. По данному показателю республика находится на пятом месте среди регионов России. Больше на данный напиток тратят только жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей, сообщает РБК со ссылкой на опрос СДЭК и онлайн-ретейлера «Самокат».

Исследователи отмечают, что 60% россиян тратят на покупку кофе до тысячи рублей в месяц, 22,5% - до двух тысяч рублей, 11% - до трех тысяч рублей и 6% - более трех тысяч рублей.

Ежедневно пьют кофе 80% опрошенных. Более 30% респондентов заявили, что в день выпивают по две чашки, 18% – по три чашки, а 13% - по четыре чашки.