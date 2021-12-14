В Набережных Челнах родители ребенка отсудили у больницы 200 тысяч рублей

В медучреждении решили обжаловать решение в Верховном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах родители грудного ребенка выиграли суд с Камским детским медицинским центром. Причиной разбирательств стали неверный диагноз и запоздалая помощь врачей. Судом принято решение взыскать с больницы 200 тысяч рублей в качестве компенсации.

Родители доставили своего ребенка в медучреждение, где врачи неверно оценили жалобы, не определили причины ухудшения состояния пациента и его неврологический статус, не получили консультацию невролога, а также не сделали анализ крови, сообщает Chelny-biz.ru.

В медучреждении с решением соглашаться не стали и решили обжаловать его в Верховном суде.