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Общество14 декабря 2021 10:45

В Набережных Челнах родители ребенка отсудили у больницы 200 тысяч рублей

Суд решил взыскать с медучреждения компенсацию за неверный диагноз и запоздалую помощь врачей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В медучреждении решили обжаловать решение в Верховном суде.

В медучреждении решили обжаловать решение в Верховном суде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах родители грудного ребенка выиграли суд с Камским детским медицинским центром. Причиной разбирательств стали неверный диагноз и запоздалая помощь врачей. Судом принято решение взыскать с больницы 200 тысяч рублей в качестве компенсации.

Родители доставили своего ребенка в медучреждение, где врачи неверно оценили жалобы, не определили причины ухудшения состояния пациента и его неврологический статус, не получили консультацию невролога, а также не сделали анализ крови, сообщает Chelny-biz.ru.

В медучреждении с решением соглашаться не стали и решили обжаловать его в Верховном суде.