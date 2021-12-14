Создание трех частных технопарков в Чебоксарах потребует 606 миллионов рублей

Объекты расположат на территории заводов «ЧЭАЗ», «Текстильмаш» и «Чувашторгтехника». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

До 2024 года в Чебоксарах планируется создать три частных индустриальных парка. В 2022 году на эти цели будет выделено 600 миллионов рублей из федерального и шесть миллионов рублей из консолидированного бюджетов, сообщают власти города.

Технопарки расположатся на территории заводов «ЧЭАЗ», «Текстильмаш» и «Чувашторгтехника». Их создание включено в план социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы.

Заметим, что в настоящее время в городе функционируют два технопарка. За два года на их реализацию было направлено около 500 миллионов рублей. Внебюджетные инвестиции, в свою очередь, составили 1,1 миллиарда рублей.