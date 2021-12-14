COVID-19 подтвердился еще у 179 жителей Татарстана

Четыре случая заражения завозные, остальные - контактные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на вторник, 14 декабря, в Татарстане выявлено 40 973 случая COVID-19, в том числе 179 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (76 человек), Набережных Челнов (30) и Нижнекамского района (11). Госпитализация потребовалась 79 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день, 34 117 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 348 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 231 564 человека, второй - 1 857 452.