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Здоровье14 декабря 2021 9:01

COVID-19 подтвердился еще у 179 жителей Татарстана

Большинство из них - казанцы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Четыре случая заражения завозные, остальные - контактные.

Четыре случая заражения завозные, остальные - контактные.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на вторник, 14 декабря, в Татарстане выявлено 40 973 случая COVID-19, в том числе 179 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (76 человек), Набережных Челнов (30) и Нижнекамского района (11). Госпитализация потребовалась 79 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день, 34 117 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 348 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 231 564 человека, второй - 1 857 452.