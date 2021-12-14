На казанское кафе, впускавшее посетителей без QR-кодов, составили еще пять протоколов

Ранее в кондитерскую с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора Татарстана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На казанское кафе, объявившее об отказе от системы QR-кодов, составили еще пять административных протоколов. В настоящее время заведение работает в закрытом режиме, на вынос, сообщают его владельцы в соцсетях.

Напомним, ранее в кондитерскую с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора Татарстана. Учреждение также получило претензию от арендодателя. Не поддержали решение владельцев кафе впускать непривитых посетителей и в Ассоциации рестораторов республики.