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Общество14 декабря 2021 8:48

На казанское кафе, впускавшее посетителей без QR-кодов, составили еще пять протоколов

В настоящее время заведение работает на вынос
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ранее в кондитерскую с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора Татарстана.

Ранее в кондитерскую с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора Татарстана.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На казанское кафе, объявившее об отказе от системы QR-кодов, составили еще пять административных протоколов. В настоящее время заведение работает в закрытом режиме, на вынос, сообщают его владельцы в соцсетях.

Напомним, ранее в кондитерскую с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора Татарстана. Учреждение также получило претензию от арендодателя. Не поддержали решение владельцев кафе впускать непривитых посетителей и в Ассоциации рестораторов республики.