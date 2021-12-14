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Общество14 декабря 2021 8:15

С начала года в Татарстане скончались 56 тысяч человек

Это на две тысячи больше, чем годом ранее
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В ноябре коэффициент общей смертности достиг показателя в 15,7 случая на тысячу человеку.

В ноябре коэффициент общей смертности достиг показателя в 15,7 случая на тысячу человеку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2021 года в Татарстане скончались порядка 56 тысяч человек, что на две тысячи больше, чем было годом ранее. Если до пандемии COVID-19 коэффициент общей смертности в среднем составлял 11 случаев на тысячу человек, то в ноябре достиг показателя в 15,7 случая на тысячу человеку, заявил в интервью «Бизнеc Online» глава Минздрава республики Марат Садыков.

Министр также заметил, что среднероссийский коэффициент смертности в минувшем ноябре составлял 16,7 случая на ту же тысячу человек.